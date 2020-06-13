İBB'den Haliç'te kirlilik iddialarına yanıt: Algı değil alg

13 Haziran 2020 Cumartesi, 11:46

İstanbul’da Haliç’in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyu renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), değişimin alg patlaması olduğunu ve kirlilikten kaynaklanmadığını açıkladı.

İBB açıklamasında, “Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile Güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak ‘alg patlaması’ dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir” ifadelerine yer verildi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" ifadeleri kullanıldı.

Algı değil alg



Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir. pic.twitter.com/qzfbjvkd42 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2020





Diğer yandan Silahtarağa sahiline gelen vatandaşlar, deniz suyunun renginin değişmesine rağmen suyun temiz olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 yıldır Haliç’te tekne tamirciliği yapan 64 yaşındaki Ahmet Toral, suyun lodos nedeniyle biraz kirlense de temiz olduğunu, burada balık tuttuklarını ve yediklerini anlattı.