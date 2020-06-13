İBB'den Haliç'te kirlilik iddialarına yanıt: Algı değil alg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'te suyun renginin değişmesine ilişkin açıklama yaptı. Haliç'in kirletildiği iddialarının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, 'Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir'denildi.
İstanbul’da Haliç’in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyu renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), değişimin alg patlaması olduğunu ve kirlilikten kaynaklanmadığını açıkladı.
İBB açıklamasında, “Bazı dönemlerde akıntılar deniz dibindeki besin ve mineralleri su yüzeyine doğru çıkarır. Havaların ısınması ile Güneş ışığı ve besin bolluğu fitoplanktonların çok hızlı artarak ‘alg patlaması’ dediğimiz olayı meydana getirir. Ancak mineraller hızla tüketildiği için fitoplanktonlarda yavaş yavaş ölecekler ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir” ifadelerine yer verildi.
İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da "Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" ifadeleri kullanıldı.
Algı değil alg— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2020
Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir. pic.twitter.com/qzfbjvkd42
Diğer yandan Silahtarağa sahiline gelen vatandaşlar, deniz suyunun renginin değişmesine rağmen suyun temiz olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 yıldır Haliç’te tekne tamirciliği yapan 64 yaşındaki Ahmet Toral, suyun lodos nedeniyle biraz kirlense de temiz olduğunu, burada balık tuttuklarını ve yediklerini anlattı.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı