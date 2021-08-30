İBB'den metro hamlesi: İnşaatlar başlıyor

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Bayramı'nda yeni bir metro hattının daha inşaatını başlattı. Mahmutbey'de biten metroyu Esenyurt'a uzatacak 18 kilometrelik hattın inşaatına ilk harcı atan İmamoğlu, gerekli finansmanın bulunması konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti. İmamoğlu, 5 ayrı hat için borçlanma tekliflerinin, İBB Meclisi'nde aylardır onay beklediğine dikkati çekti.

Ekrem İmamoğlu, 3 milyonu aşkın nüfusa sahip 5 ilçeden geçecek Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattının inşaatının başlatılması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, İstanbul’a yeni bir metro hattının kazandırılması için ilk adımı atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhuriyetin 100’üncü yılına çok kısa bir süre kaldığını belirten İmamoğlu, “İkinci yüzyılın zaferi ne anlama gelir” sorusunu sorarak, şöyle devam etti:

"İYİ BİLMEK LAZIM"

“Bunu iyi bilmek lazım. Yani ikinci yüzyıla giriş yapmak üzere olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin şu anki bireyleri olarak bizler hangi zaferleri kazanmalıyız? Bence en küçüğümüzden, yeni doğmuş bir bebeğimizden, en yetişkinine kadar bu ülkenin insanları bilimde, fende, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda dünyanın konuştuğu çok büyük ve çok güzel zaferler elde etmek zorundayız."

"DÜNYADA 10 HATTA ÇALIŞAN TEK ŞEHİR"

Dünyada 10 metro hattı için çalışma yürüten tek şehir olmaktan dolayı keyif aldıklarını anlatan İmamoğlu, “Bazen şöyle bir imada bulunuyorlar: ‘İhalelerini biz yaptık.’ İhale yapmak ne yazık ki iş değildir. Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz bugün böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalmasaydık. Hatta tam aksine metroya binip Esenyurt'a gidip meydanda Kemal Deniz Bozkurt başkanımla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir konserini yapsaydık. İhale yapmak şöyle olur: Bir projeyi hazırlarsınız. Önce fizibilitesiyle başlarsınız, proje hazırlarsınız. Daha sonra finansmanıyla ilgili altyapıyı oluşturursunuz. Finansmanı olmadan bu çapta inşa edilmesi mümkün değildir. O bakımdan finansmanı organize edersiniz. Sonra ihale yaparsınız, en uygun, en doğru koşullarda. Bir işi ihaleyle beraber başladığı gibi bitirmiş olursunuz” diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasının sonraki bölümünde ise satır başları ile şu konulara değindi:

BİR METREKARE BİLE YER TESLİMİ YAPILMAMIŞ:

“Ne yazık ki 2016-2017 döneminde yapılan işlerin tamamı ciddi sorunlarla durmuş. Biz göreve geldiğimizde, iki yıldır çivi çakılmayan, hatta şu an bulunduğumuz Mahmutbey-Esenyurt Hattı gibi hiç ama hiç başlamamış hatların sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık. Ama bugün buradayız. Çünkü arkadaşlarım gerçekten yoğun bir çalışmayla ne yazık uygulanabilir bir projesi olmayan, bir metrekare bile yer teslimi yapılmamış bir projeyi gerçek anlamda bir proje haline getirdiler. Sonra hangi kısmı açacağız şeklinde planlamayı da size sunarak, vatandaşlarımıza da anlatıp taahhütte bulunarak başlangıç yapıyoruz.

ESENYURT, İSTANBUL'UN EN ZOR HİZMET SUNULAN İLÇESİDİR

Bu hat, 3 milyon insanımızın yaşadığı 5 ilçeden geçecek. 18 kilometrelik hat, 11 istasyondan oluşacak. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki son dönemde İstanbul'un en yoğun göç alan ilçesi Esenyurt'un, toplu taşıma bağlamında Esenyurtlu hemşerilerim adına büyük keyfi yaşıyorum. Zira Kemal Deniz Bozkurt arkadaşım burada. Esenyurt, İstanbul'un en zor hizmet sunulan ilçesidir. Hatta altını çizelim; samimiyetle söylüyorum ki öyle sıkıntılı bir imar süreci yaşanmıştır ki son 10 yılı, senede 60 bin, 70 bin insanın taşındığı bir hale dönüşmüştür. Hatta kayıtlarda olmayan, ama şu anda tahminen 2 yüz binin üzerindeki -başkanımıza göre üç yüz bine yakın- mültecinin, sığınmacının da misafir edildiği bir ilçedir. En fazla Esenyurtlu hemşerilerimizi de mutlu edeceğini bildiğim için bu özel dipnotu sizlerle paylaşmak istedim.

TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINI BEKLİYORUZ

Bu hattımız, Başakşehir'i, Küçükçekmece’yi, Bağcılar ilçemizi içine alan bir hat. Biz ilçe belediye başkanlarımızın hepsini ayrı ayrı davet ediyoruz. Yani buraya Başakşehir de davet edilmiştir. Bağcılar da davet edilmiştir. Zira bu onların da ilçelerine oluşan bir hizmettir. Onlar da bizim belediye başkanımızdır. Hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur. Bizim hizmette vatandaşla buluşmamız, siyaset mecrasına bakışımız öyledir. Onun için kendilerini çokça yapacak olduğumuz, bu tür açılışlara, bu tür temel atmalara ve bu tür törenlere davet etmeye devam edeceğiz. Gelmelerini tavsiye ediyorum. Bir kısmına katılıyorlar, haklarını yemeyelim.

İBB MECLİSİ'NDEN KAYNAK TEMİNİ İÇİN YOLUMUZU AÇMALARINI TALEP EDİYORUZ

İlave finansman ihtiyacımız var ve bu finansman ihtiyacımızı da elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mecliste bekleyen bir finansman onayımız var. Mecliste beşi bulan, hatta beşi geçen bu tarzda borçlanma tekliflerimizin aylardır bekletildiğini ifade edeyim. Hazır burada İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz İbrahim Özkan var. Onun nezdinde bütün siyasi parti grup başkanvekillerine de şunu söylüyorum: Bu tarzda itibarlı kentimizin, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla yurt dışından finansman bulma kabiliyetinin önündeki her engeli kaldıran tutum ve davranış, milli davranıştır. Şehrimize kaynak temini noktasındaki yolumuzu açan bu davranışı, İBB'den bulunan bütün meclis üyelerimizden talep ediyoruz. Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar halkı adına, üç buçuk milyon vatandaşımız adına talep ediyoruz. Eylül ayı meclisini bu anlamda saniye saniye takip edeceğimi de buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma iletmek istiyorum. İstanbullu vatandaşlarımızın bu taleplerimizi takip edeceğini de şu anda hissedebiliyorum.

UÇTAN UCA 67 DAKİKA

Bu manada ne işe yarayacak bu finansman? Şu olacak. Esenyurt Meydan'dan bir Esenyurtlu vatandaşım, Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada gidecek. Kabataş'a 67 dakikada gidecek. Bir uçtan bir uca, yani 43 kilometreyi 67 dakikada kat edebilecek. Günlük bir buçuk milyona yakın yolcuya bu hat hizmet etmiş olacak. Muazzam bir rakam. Lütfen bu duyarlılığı, bu milli davranışı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizden, tam da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda diliyorum. İlk etapta Mahmutbey Kanuni Sultan Süleyman hattını, yani 6 buçuk kilometre uzunluğundaki ve 5 istasyondan oluşan bölümünü inşallah 2024 yılında açacağız. Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var ve bu finansman ihtiyacımızı da elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BAKANLIKTA BEKLEYEN YAZILARIMIZ VAR

Beylikdüzü'ne de ilk defa bu harç sayesinde metro gelecek. İstanbul'un batı bölümünde yaklaşık 4,5- 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu bölüme ilk defa metro gelmiş olacak. Ki son durağı da aslında Büyükçekmece'yle de eklentili. Dolayısıyla bu hattın da süreçlerini çok sıkı bir biçimde takip ediyoruz. Avrupa Kalkınma Bankası'yla bu bir ön protokol yaptık. Sıkı bir proje çalışması sonuçlanmak üzere. Yazıları, Ulaştırma Bakanlığı'nda. Çok basit yazılar. Proje onayları, ilave hattın devam ettirilmesi gibi. Aylardır bu ve buna benzer yazılarımıza da sadece bir yazıyla cevap verilecek. Ulaştırma Bakanlığı'nda tutulmasını istemiyoruz. Bu yazışmaların, devletimizin, bakanlığı, belediyesi vesaire gibi kurum ve kuruluşları arasında yapılmasına dönük hassasiyet gösterilmesi de milli bir davranış biçimidir. Bunun da esirgenmesi, sakınılması, gerçekten bu kürsülerden konuşulmaya ihtiyaç duyulmaması gereken işlerdir. Ama ne yazık ki duyuyoruz.”

Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol, metronun inşaatına ilk harcı dökmek için inşaat alanına geçti. Butona basarak harcı döken İmamoğlu, sonrasında inşaattaki işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.

MAHUTBEY-ESENYURT ARASI 28 DAKİKAYA DÜŞECEK

Kabataş’a uzatma çalışmaları sürdürülen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun devamı olacak proje tamamlandığında; Kabataş’tan trene binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imkanına sahip olacak.

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu ile Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Kabataş kısmı bittiğinde, Esenyurt Meydan-Mahmutbey arası yolculuk süresi 28 dakikaya düşecek. Esenyurt-Mecidiyeköy arası 60 dakika, Esenyurt-Kabataş arasındaki 42.6 km’lik yol ise 67 dakika sürecek. Hat tamamlandığında Esenyurt-Kabataş arasında günlük 1,4 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak.

İLK ETAPTA 7 KM’LİK KISMI YAPILACAK

Şehrin batısında metroya erişimi olmayan 3,5 milyondan fazla nüfusa hizmet verecek olan 11 istasyonlu 18 km’lik hattın, ilk etapta 4 istasyon ve 7 km’lik ilk kısmı yapılacak. Mahmutbey -Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kadar gidecek ilk etabın, 2024 yılında hizmete alınması hedefleniyor. Ardından metro, Bahçeşehir ve Esenyurt’a kadar devam ettirilecek. Birçok noktada diğer metrolarla entegre olacak hatta, yoğun bir yolcu talebi olması bekleniyor.

ENTEGRASYON NOKTALARI

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu Kabataş-Mahmutbey Metrosu’nun Mahmutbey istasyonundan başlayacak. Mehmet Akif, Halkalı Toplu Konut, Temapark, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Tahtakale, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve Ardıçlı’dan geçerek Esenyurt Meydan’a ulaşacak. Hat Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Kayaşehir Metrosuı ile Mehmet Akif istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpiyatköy Metrosu ile Temapark istasyonunda ise Halkalı- İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı ile entegre olacak. Ayrıca hatta, ilerleyen dönemlerde Esenyurt Belediye ve Saadetdere istasyonları eklenerek yapımı planlanan Beylikdüzü-Sefaköy-İncirli Metro hattına da entegre edilmesi planlanıyor.

Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro inşaatının başlatılması dolayısıyla düzenlenen törene, CHP milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, ilçe belediye başkanları, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcıları, İBB Meclis üyeleri ile davetliler katıldı.