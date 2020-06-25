İBB'nin 6 bin taksi kiralama teklifiyle ilgili yeni gelişme

25 Haziran 2020 Perşembe, 08:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin taksi kiralama teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek, komisyona havale edildi.

İBB'nin yeni taksi plakası teklifi UKOME'de İBB temsilcilerinin oyuna karşılık valilik ve bakanlık temsilcilerinin oyuyla kabul edilmeyerek alt komisyona havale edildi.

Teklif bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.

İSTANBUL’UN YENİ TAKSİLERE İHTİYAÇ DUYDUĞU AÇIKTIR



İstanbul’a yakışan standartları sağlamak için ilk adımı atacaklarını belirten İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yaptığı açıklama şöyle;

* Bilimsel araştırmalarla üniversite raporlarıyla İstanbul’un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır.

* İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir.

* Plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz.

* Belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak.

* Daha iyi bir şekilde İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacağız.