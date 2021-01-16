İbo Şov'a katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent'e tepki yağıyor
İbrahim Tatlıses'in Star TV'de yayınlanan İbo Şov'a katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent'e sosyal medyada tepki yağdı.
Geçmişte ilişki yaşadığı kadınları dövmekle, cinsiyetçi söylemleriyle gündeme gelen ve AKP'den defalarca milletvekili adayı olmaya çalışan, ancak başarısız olan İbrahim Tatlıses'in programı İbo Şov'a katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent'e sosyal medyada tepki yağdı. Yurttaşlar, #iboshow etiketinde tepkilerini dile getiriyor.
2014 yerel seçimlerinde HDP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayı olan Pınar Aydınlar'da sanatçılara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
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