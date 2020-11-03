İbrahim Kalın'dan Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Avusturya'da sivillerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı terör saldırısını kınadı: "Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız"

03 Kasım 2020 Salı, 01:53
İbrahim Kalın'dan Viyana'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu akşam saatlerinde sivillerin hedef alındığı terör saldırısına ilişkin Türkiye'den ilk resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. 

Kalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Viyana’da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya’nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.  


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