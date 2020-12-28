İbrahim Karagül, Yeni Şafak’taki görevini bıraktı
İbrahim Karagül, 8 yıldır yürüttüğü Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldığını duyurdu. 31 Aralık'ta görevini devredeceğini açıklayan Karagül, bir veda mesajı paylaştı.
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, görevini 31 Aralık itibariyle devrettiğini açıkladı.
Bir veda mesajı kaleme alan Karagül, 25 yıldır görev yaptığı Yeni Şafak'tan ayrılırken, Albayrak ailesine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
"BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN MÜ, DENEYECEĞİM"
Albayrak Medya Grubu’na ve Yeni Şafak’a daha güzel bir gelecek dileyen Karagül, "Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim" ifadesini kullandı.
YAZILARI DEVAM EDECEK
Yeni Şafak’ta yazmaya devam edeceğine vurgu yapan Karagül, "Katkılarımız her zaman devam edecektir." dedi.
İbrahim Karagül veda satırlarında şunları kaydetti:
"Değerli arkadaşlar;
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum.
Yeni Şafak’ta 25 yıllık çalışma hayatım, 8 yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor.
Güzel başlayan bir birlikteliği aynı güzellikle sonlandırıyoruz.
Uzun yıllar boyunca birlikte, çok verimli çalışmalar yürüttük.
Türkiye’nin büyük krizlerinde birlikte mücadele ettik.
Çok ciddi şeyler başardığımıza inanıyorum.
Yeni Şafak bizim için bir ailedir.
Hepimiz bu ailenin değerli üyeleriyiz.
Başta Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olmak üzere; Bayram Albayrak’a, Nuri Albayrak’a, Mustafa Albayrak’a, Kazım Albayrak’a, Muzaffer Albayrak’a, Mesut Albayrak’a ve bütün Albayrak ailesine minnet ve şükran borçluyum.
Onların gayret ve destekleri ölçülemez. Türkiye mücadeleleri ve fedakarlıkları tartışılmaz.
25 yıllık Yeni Şafak’tayım. Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim.
Yeni Şafak’ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye de devam edeceğim.
Albayrak Medya Grubu’na ve Yeni Şafak’a daha güzel bir gelecek diliyorum. Daha da güçleneceğine inanıyorum. Katkılarımız her zaman devam edecektir.
Daha güzel yarınlarda buluşmak umuduyla.
Hepinize, güzel ve verimli bir çalışma hayatı, sağlık ve mutluluk dilerim.
Hoşçakalın."
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