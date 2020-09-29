İçeride kötü ekonomi yönetimi, dışarıda artan jeopolitik riskler TL’yi eritiyor

29 Eylül 2020 Salı, 02:00

Geçen hafta faiz artırımı ile başlayıp, swap limitlerinin esnetilmesi ile devam eden, bu hafta da bankaların üzerindeki kredi baskısını azaltan aktif rasyo indirimiyle süren hamleler TL’deki erimeyi durduramıyor. Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) söz konusu bu üç hamlesine rağmen dolar/TL dün 7.8294’ü, Avro/TL 9.1367’yi gördü. İngiliz Sterlini ise 10 TL’yi aştı. Ekonomistlere göre, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşananların TL’deki erimeye sınırlı bir etkisi olsa da ana sebep kötü ekonomi yönetimi.

“TL’ye olan güven inanılmaz sarsıldı. Bunu yeniden tesis etmek çok mümkün değil” diyen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “Güçlü döviz talebi varken döviz arzının artmaması, net rezervlerin sürekli azalması, cari işlemler dengesinin bozulmaya devam etmesi, yabancıların Türkiye’den kaçması, yüksek enflasyon, faizleri baskıyla düşük tutmaya çalışmak, kredi derecelendirme kuruluşlarının neredeyse batık sayılabilecek notlar vermesi gibi sorunlar varken, TL tabii ki eriyecektir” dedi.

ÇÖZÜM SUNACAK YÖNETİM YOK

TL’deki hızlı değer kaybının yeniden tesis edilmesi konusundaki karamsarlığını da dile getiren Karatepe, şöyle devam etti: “Dövize olan yüksek talebin kaynağına bakmamız lazım. Döviz arzı da yükselmiyor. Çünkü ihracat azalıyor, yabancı sermayi girişi olurdu, o da yok. Turizm gelirleri de salgının da etkisiyle çok azaldı. Ekonomideki gerçekleri kabullenip çözüm üretecek politikalar gerekiyor. Maalesef bunu yapabilecek bir ekonomi yönetimi yok.”

İktisatçı Dr. Murat Kubilay ise “Atılan adımlar beklentileri karşılamadı. Başka taahhütler verilmeli. Eksi reel faiz vermekten acilen vazgeçilmeli” diye konuştu.

BANKALARI DAHA FAZLA KREDİ VERMEYE İTEN AKTİF RASYO İNDİRİLDİ, KREDİ BASKISI BİRAZ DAHA AZALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaları daha fazla kredi vermeye ve tahvil satın almaya yönlendirmek için getirdiği aktif rasyosu hesaplamasında tekrar revizyona gitti. Mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verdi.

Ekonomistler ise bu uygulamayı “TL’yi baskı altına alan unsurlardan biri” olarak niteliyor ve tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

BDDK’den yapılan açıklamaya göre, yeni karar 1 Ekim’den itibaren uygulanacak.

REZERVLER ERİYOR

Diğer yandan, Merkez Bankası’nın “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri-Ağustos 2020” raporuna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7.2 azalarak 83.8 milyar dolara indi. Döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 14.1 azalarak 38.8 milyar dolara düştü.