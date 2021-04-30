İçişleri Bakanı Soylu BirGün'ü hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış' haberi nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden BirGün'ü hedef aldı.
BirGün, Odatv'ye dayandırarak, Ticaret Bakanlığı'na, kendisine ve eşine ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın kiraladığı evin tadilatını da bakanlık bütçesinden yaptırdığı iddiasını haberleştirmişti.
Twitter hesabı üzerinden BirGün'ün haberine tepki gösteren içişleri Bakanı Süleyman Soylu; "PKK’lı Birgün Gazetesi, hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan’ın konutu gibi yansıtılması, 'linç kampanyasında ben de olayım' perişanlığıdır!" ifadelerini kullandı.
Gönderiyi alıntılayarak BirGün'ü hedef gösteren Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:
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