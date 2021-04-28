Süleyman Soylu'dan 'alkol yasağı ve Thodex' açıklaması

28 Nisan 2021 Çarşamba, 23:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer ile fotoğraflarının ortaya çıkması ve alkol satışı yasağıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

''ALKOL YASAĞI''

Fransa'nın yasaklarını okuyan Soylu, "Kapanma yaklaşık 4 hafta sürüyor, tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Paris'te alkol satışları yasak, halka açık yerlerde satışı yasak" maddelerini okuyarak şunları söyledi:

''Biz bütün bunları değerlendirerek ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar diyerek tedbir aldık. 18 Kasım'da başladık ve 1-1,5 ay içinde en alt seviyelere indirdik. Şimdi de çok rahat bir şekilde dikkatle çözebileceğimizi düşünüyorum.''

''FOTOĞRAF ELBETTE ÇEKTİRECEĞİM''

Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer ile fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilşkin konuşan Soylu, ''İnsanların bir kısmı tarihe bir anı olsun "böyle bir adam vardı" diye çektirmek isteyebilir. Sosyal medya hesabından "bu adama ulaştım" demek için paylaşmak isteyebilir. Biz ulaşılabilir insanlarız, hayatımız koruma kulelerinde geçmiyor. Fotoğraf elbette çektireceğim, kimseden de çekinmiyorum'' ifadelerini kullandı.