Soylu açıkladı: Tam kapanmada camilere gidilebilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, ''Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namaz kılabilecek'' ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı.
Bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma tedbirleri değerlendirdi.
CAMİLERDE NAMAZ KILINABİLECEK
Soylu, ''Vatandaşların mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini'' ifade etti.
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