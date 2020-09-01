İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İŞİD'in sözde Türkiye emiri yakalanıp tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İŞİD'in sözde Türkiye emirinin, önemli planlarla yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2020 Salı, 10:39
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