İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İŞİD'in sözde Türkiye emiri yakalanıp tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İŞİD'in sözde Türkiye emirinin, önemli planlarla yakalanarak tutuklandığını açıkladı.
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