İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) astsubay olmak için aldıkları eğitimi tamamladıktan sonra FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ataması yapılmayan kursiyerler atama bekliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun atamaların yapılmasına “yeşil ışık yaktığı” kursiyerler için CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 960 kişinin “sehven Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru” olduğuna dikkat çekti.
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 900 astsubay ve 60 uzman çavuş olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) kursiyerinin ataması yapılmadı. ASTTASAK kursiyeri, 30 Ağustos 2016’da astsubaylığa başlaması gerekirken nasıpları yapılmayarak izne gönderildi. Kursiyerlere, 29 Ekim 2016’da yayımlanan KHK ile soruşturmadan dolayı sigortayla ilişkileri kesilerek işlemlerinin iptal edildiği bildirildi. Mağdurların başvurduğu Danıştay, uyuşmazlığın doğrudan KHK’den değil, Milli Savunma Bakanlığı işleminden kaynaklandığı ve bu işlemin idari yargı denetimine tabi olduğu kararını verdi.
CHP’li Özkoç, TBMM’de yaptığı konuşmada, 960 kişinin “sehven KHK mağduru olduğunu” belirterek, “Haklarında güvenlik soruşturmaları açıldı. Adlarına açılmış herhangi bir dava da yok. Eğer içlerinde varsa kuruyu yaştan ayıklamak da devletin görevidir. Artık atamalar yapılmalıdır” dedi.
‘CİDDİ ZORLUK YAŞIYORLAR’
Mağdurların avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, adayların eğitimlerini başarıyla tamamladığını anımsatarak birçok idari girişimde bulunmalarına karşın sorunlarının çözülmeyerek mağduriyetlerine sebep olduğunu söyledi. Şen, “Konu ile ilgili açılan davalardan birisinin esastan reddedilmesi ve kararın kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılmış olup neticesi beklenmektedir. Mağduriyete sebep olarak gösterilen 675 sayılı KHK hükümlerinin astsubay kursiyerlerini kapsamadığı ve kendilerini kapsama alan başka yasal bir düzenleme bulunmadığı açıkça ortadadır. Bu kişiler, 2016 yılından bu tarafa hak ettiği parasal haklarını alamadığı gibi sigorta iptal kayıtlarında 675 sayılı KHK’ye yer verilmesi sebebiyle başka iş bulma imkânları kısıtlanmış olup hayatlarını asgari ölçüde bile devam ettirmede ciddi zorluk yaşamaktadır” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019’da katıldığı bir televizyon programında mağdur kursiyerlere, “Az daha sabretsinler. Güvenlik soruşturması yapacağız” diyerek kursiyerlerin atamalarına yeşil ışık yakmıştı.
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