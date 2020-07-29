İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak’tan bugüne kadar...

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, bugün 1 örgüt mensubunun daha teslim olması sağlandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi' açıklaması geldi.

DHA
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:55
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Bakanlıktan gelen açıklamanın tamamı şöyle;

"Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalar artarak devam edecek"


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