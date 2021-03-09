İçişleri Bakanlığı genelinde dinamik denetim modeli sonuçlarını açıkladı
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Ülke genelinde dinamik denetim modeli kapsamında konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı" denildi.
İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatıldı.
Dinamik Denetim Modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda 7 Mart‘ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.
DENETİM GÜN BOYU SÜRDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından 7 Mart Pazar günü, gün boyu devam eden denetimler kapsamında 18 bin 547 işyeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), bin 822 pazaryeri/semt pazarı ve sosyete pazarının kontrol edildiği açıklandı. Ayrıca denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildiği ve tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.
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