İçişleri Bakanlığı genelinde dinamik denetim modeli sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Ülke genelinde dinamik denetim modeli kapsamında konaklama tesislerine yönelik denetimlerde, 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı" denildi.

(İHA)
09 Mart 2021 Salı, 09:34
İçişleri Bakanlığı genelinde dinamik denetim modeli sonuçlarını açıkladı
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İçişleri Bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla “Dinamik Denetim Modeli” başlatıldı.

Dinamik Denetim Modeli gereğince konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor. Bu kapsamda 7 Mart‘ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesislerini kapsayan denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

DENETİM GÜN BOYU SÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından 7 Mart Pazar günü, gün boyu devam eden denetimler kapsamında 18 bin 547 işyeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), bin 822 pazaryeri/semt pazarı ve sosyete pazarının kontrol edildiği açıklandı. Ayrıca denetimler sonucunda toplam 162 iş yeri ile 3 bin 336 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildiği ve tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarma cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edilirken 2 iş yerine kapatma cezası uygulandı.


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