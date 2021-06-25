İçişleri Bakanlığı haberimizi doğruladı: Faturanın bedeli ödendi
İçişleri Bakanlığı, bugün gazetemizin sürmanşetinde yer alan Bakan Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı yönündeki haberi doğruladı. Açıklamada, "Sayın Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır" denildi.
İçişleri Bakanlığı; Bakan Süleyman Soylu'nun, ABD’nin talebi ile Avusturya’da karapara akladığı iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier tipi uçağı kullandığı yönünde, gazetemizde bugün yayımlanan haberi doğruladı.
Açıklamada, 2017 yılındaki seçim çalışmalarında "siyasi etik gereği" İçişleri Bakanlığı'na ait uçakların kullanılmadığı ifade edildi.
"Seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir" denilen açıklamada, "Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Seçim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından söz konusu hizmete ait fatura düzenlenmiş, Sayın Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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