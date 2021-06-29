İçişleri Bakanlığı, karantinanın kaldırılmasına yönelik tepkiler üzerine geri adım attı
Kademeli normalleşmeye ilişkin yayımlanan genelgeyle 6 ülkeden gelen yolculara yönelik bulunan zorunlu karantina kararının kaldırılmasına tepki gösterildi. Gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı, geri attı.
İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımlanan genelgesinde, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının kaldırılacağının belirtilmesi tepkiye neden oldu. Geri adım atan bakanlık dün yeni bir genelge yayımlayarak bu ülkelerden gelen uçuşları durdurdu.
MASKEYE DEVAM
Bakanlığın, zorunlu karantina uygulamasının kaldırılacağını duyuran ilk genelgesine tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Delta varyantının etkisini artırdığı ülkelerden gelenlere PCR testi negatif dahi olsa 14 günlük zorunlu karantina uygulanması gerektiğini vurguladı. Ökten “Delta varyant sayıları artıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmaktadır” diye sordu. Güney Afrika’da artan Lambda varyantına da işaret eden Ökten, “Bu ülkelerden gelenlere karşı tedbirli olmalıyız. Hindistan’ın zengin bir grubu gelip Türkiye’de düğün yapıyorlar. İngiltere ve Rusya’dan gelenlere de karantina uygulanmalı” uyarısında bulundu. Ökten, ayrıca düğünlerde kişi sınırlamasının kaldırılması ve yiyecek ikramının serbest bırakılmasına da tepki göstererek “Düğünler kişi sayısı kısıtlaması ve açık alanda, maske ve mesafe kurallarına uygun yapılmalı” dedi.
İçişleri Bakanlığı tepkiler üzerine dün yayımladığı yeni genelge ile Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşları durdurdu. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde söz konusu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişiler de Türkiye’ye girişten 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı etmek zorunda olacak. Bu kişiler 14 gün karantinaya alınacak. Afganistan ve Pakistan’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi ise 10 gün olacak.
VAKA SAYISI YİNE 5 BİNİ GEÇTİ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün sosyal medyadan açıkladığı verilere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 54.30, Ankara’da 83.64, İzmir’de 27.40 oldu. Dün 5 bin 283 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 58 kişi yaşamını yitirdi.
3. DOZ RANDEVULARINI AÇIN
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşların 6. ayı doluyor. Bu gruplara 3. doz Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış BioNTech aşıların randevuları derhal açılmalıdır” dedi.
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