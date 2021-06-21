Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Rusya, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını bildirdi.
SHGM, 'Ülkelere Giriş Tablosu'nun bugün güncellendiğini duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tabloda Rusya'dan Türkiye'ye gelişte uygulanan kurallara ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Rusya Federasyonu Hükümeti Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmıştır. Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir."
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Ülkelere Giriş Tablosu, 21.06.2021 tarihinde güncellenmiştir.— Sivil Havacılık GM (@SHGM) June 21, 2021
Rusya Federasyonu Hükümeti, Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmıştır.??https://t.co/6X828rMoaY
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