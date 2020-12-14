İçişleri Bakanlığı kısıtlama bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saat aralıklarında yapılan ihlallerle ilgili açıklama yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21."7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."
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