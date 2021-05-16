İçişleri Bakanlığı, normalleşme planını açıkladı! Otel, motel, apart otel, pansiyon
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme planını açıkladı. İşte konaklama tesislerine dair tedbirler...
İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme planını açıkladı. Buna göre hafta için sokak kısıtlaması 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonu ise tam kısıtlamalar uygulanırken, 10.00-17.00 saatleri arası market, manav, bakkal açık olacak. Şehirlerarası kısıtlamalar da kaldırıldı. AVM'ler 10.00 ila 20.00 arasında hizmet verecek... Kademeli normalleşme takvimi 1 Haziran'a kadar uygulanacak.
KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER
- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme-içme yerleri (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebileceklerdir.
- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecektir.
- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyecek, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterilecektir.
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelgelerimiz doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimleri etkin şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçilecektir.
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