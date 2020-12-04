İçişleri Bakanlığı Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi oldu. 419 bin 40 Suriyelinin de ülkesine döndüğü açıklandı.
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Bakanlığın 2020 yılı kasım ayı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısında konuştu.
Çataklı, terörle mücadelenin, uzun yıllardır ülkenin en önemli güvenlik gündemini oluşturduğunu belirterek, Bakanlık olarak bunu değiştirmekte kararlı ve neticeye de en yakın dönemde olduklarını söyledi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Çataklı, bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 28 milyon 4 bin 560 denetim gerçekleştirildiğini ve 317 bin 501 ihbar ve şikâyet üzerine de kontroller yapıldığını söyledi.
"419 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"
Çataklı, kasım ayında bin 80’i denizlerde olmak üzere toplam 8 bin 332 düzensiz göçmen ve 357 organizatörün yakalandığını belirterek, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı, 419 bin 40 ve bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3 milyon 638 bin 288 kişidir" dedi.
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