İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine PCR testi genelgesi

31 Ağustos 2021 Salı, 19:18

6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, aşı olmak istemeyen öğretmen ve okul personeline haftada 2 kez PCR testi yaptırma zorunluluğu getirdi.

Okulların açılmasına çok az bir süre kala İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.

Genelgeye göre; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı.

Bu çerçevede;

ÖĞRETMENLER VE OKUL ÇALIŞANLARI HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ YAPTIRACAK

1. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde;

PCR TEST SONUÇLARI KAYIT ALTINDA TUTULACAK

bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek ve sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.

2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir.

SİNEMA,KONSER GİRİŞLERİNDE VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA İSTENECEK

3. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanacaktır.