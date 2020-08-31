İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan hakkında karar
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musa Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi.
Bakanlık açıklamasında Musa Orhan’ın Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.
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