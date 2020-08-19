Hakkında yakalama kararı olan Musa Orhan tutuklandı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:54

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısına maruz bırakılan ve 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İntihar girişiminin ardından gözaltına alınan ve “nitelikli cinsel istismar” suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Musa Orhan, “yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri” uygulayarak serbest bırakılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki i.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIK: TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın hala serbest olması büyük yankı uyandırıken Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Mağdur İ. E’in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir. şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

TESLİM OLDU

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan teslim oldu. Teslim olan Orhan, tutuklandı.