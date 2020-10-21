İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' iddiaları hakkında açıklama
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'sokağa çıkma yasağı' iddiaları hakkında açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
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