İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' iddiaları hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 'sokağa çıkma yasağı' iddiaları hakkında açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 19:53
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' iddiaları hakkında açıklama
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."


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