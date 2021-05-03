İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma'yla ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma'yla ilgili açıklama açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle;
Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.
Ayrıntılar geliyor
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