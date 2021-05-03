İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma'yla ilgili açıklama

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:41

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle;

Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıntılar geliyor