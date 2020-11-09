İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yıldırım- 10' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Yıldırım- 10 operasyonuyla ilgili açıklama geldi.

DHA
09 Kasım 2020 Pazartesi, 13:29
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yıldırım- 10' açıklaması
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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle;

Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


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