İçişleri Bakanlığı'nın 'kademeli normalleşme' genelgesinde 65 yaş detayı

01 Haziran 2021 Salı, 10:43

İçişleri Bakanlığı, dün Kabine toplantısının ardından, Haziran ayında uygulanacak olan “kademeli normalleşme” sürecindeki tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Genelgeye göre, aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yas¸ ve üzeri yurttaşlar, pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

AŞI OLANLARA UYGULANMAYACAK

Bakanlığın genelgesinde, ''Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır'' denildi.