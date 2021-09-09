İcra takibine düştüğünü söyleyen kadın intihara kalkıştı

Antalya'da, icra takibine düştüğünü iddia eden E.Ç. (38) adlı kadın, 5 katlı apartmanın terasına çıkarak, intihar edeceğini söyledi. E.Ç., polisin 3 saat süren çabasıyla ikna edilerek indirildi.

(DHA)
09 Eylül 2021 Perşembe, 14:49
İcra takibine düştüğünü söyleyen kadın intihara kalkıştı
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Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Maddi sorunlar yaşadığı için icra takibine uğradığını söyleyen E.Ç. adlı kadın, intihar edeceğini söyleyip, bacağını terastan sarkıttı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. E.Ç. ise olay yerine üst düzey yetkililerin gelmesini istedi.

E.Ç., polisin 3 saatlik çabasıyla ikna edilip, terastan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., polis merkezine götürüldü.


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