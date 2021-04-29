Ekonomik güven endeksinde düşüş

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:28

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Bu dönemde;

- tüketici güven endeksi Nisan ayında yüzde 7.5 azalarak 80.2'ye

- reel kesim güven endeksi yüzde 2,5 azalarak 107.4'e,

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.0 azalarak 103.3'e,

- perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.6 azalarak 103.1'e,

- inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3.1 azalarak 77.3'e geriledi.

NASIL HESAPLANIYOR?

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Hesaplamada, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.