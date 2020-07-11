‘İdam fermanımıza sessiz kalmayacağız’ diyen baro başkanlarının direnişi sürüyor

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Baro başkanları, “Savunma Nöbeti” başlattıkları Kuğulu Park’tan TBMM’ye itiraz dilekçesi vermek için yürümek istedi. Meclis’in önüne etten duvar ören polis, başkanların itiraz dilekçelerini Meclis’e vermelerine izin vermedi.

Başkanlar bunun üzerine adliyeye yürüdü. Kuğulu Park’taki “Savunma Nöbeti”nin ikinci gününde, 80 baro başkanının ortak kararıyla hazırlanan dilekçeler, avukatlara baro başkanları tarafından dağıtıldı.

Dilekçede “TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve TBMM’ye 222 sıra sayısı ile verilerek, genel kurulda görüşülmeye başlanan Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklifin geri çekilmesini talep ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Avukatlarca dilekçeler imzalandıktan sonra açıklama yapan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, hazırladıkları dilekçeleri tek tek Meclis’e sunacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından baro başkanları ve avukatlar yürüyüşe geçti. Polis, avukatların önünü Tunalı Hilmi Caddesi’nde keserek önce yürüyüşe izin vermeyeceğini söyledi.

Tunalı Hilmi Caddesi’nde yürümek isteyen avukatlara polis müdahale etti. Avukatların direnişi üzerine yürüyüş yeniden başladı ancak avukatlar Tunus Caddesi’nde yine polis barikatıyla karşılaştı. Yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından, polis baro başkanları, avukatlar ve basın mensuplarının geçişine izin verirken halkın geçişine izin vermedi.

Meclis’in yakınındaki yolların kapatılmasıyla, avukatlar Ankara Adliyesi’ne doğru yürüdü. Polis, avukatları Kızılay Karanfil Sokak’ta 3. kez durdurdu. Avukatlar “Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz” diye polise karşı slogan attı. Avukatlar polis ablukasında yeniden yürüyüşe başlayarak adliyeye ilerledi.

Polis, avukatların adliyenin ana kapıya yürümesine izin vermedi. C kapısında baro başkanları ortak açıklama yaptı. Açıklamada, avukatların evlerine gitmesi istenerek baro başkanlarının nöbete devam edeceği söylendi.