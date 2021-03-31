Sergen Yalçın "O hakemi görmek istemiyoruz" demişti MHK tekrar atadı
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonunda Sergen Yalçın Halil Umut Meler'e tepki göstermiş ve kendisini bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemediğini belirtmişti. MHK tarihinde ilk kez bir hakemi üst üste bir takımın maçına atadı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Halil Umut Meler hakkında konuşan Sergen Yalçın "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur." demişti.
MHK TEKRAR ATADI
MHK Sergen Yalçın'ın bu sözlerinin ardından Halil Umut Meler'i Beşiktaş'ın maçına ikinci kez atadı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen hakem konferansında MHK Başkanı Serdar Tatlı hakemlere, Sergen Yalçın'a ve Fatih Terim'e imtiyazlı davrandıklarını belirterek buna son vermelerini istemişti.
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