İddiayı CHP'li Kaya sordu: "Okullar özel okul ücretleri ödensin diye mi açılıyor?"

02 Ağustos 2020 Pazar, 21:28

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde başlayacağı duyurusundan sonra; “özel okulların ücretlerini tahsil edebilmeleri için kısa süreliğine yüz yüze eğitime başlanacağı, daha sonra da EBA TV üzerinden online eğitime geçileceği” iddialarını, Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

‘BU İDDİALAR HERKESİ TEDİRGİN ETMİŞTİR’

“Bakanlığınızın, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos tarihinde başlayacağı duyurusundan sonra; özel okulların ücretlerini tahsil edebilmeleri için kısa süreliğine yüz yüze eğitim yapılacağı, daha sonra da EBA TV üzerinden online eğitime geçileceği iddiaları gündeme gelmiştir” diyen Kaya, “Çocuklarımızın ve toplum sağlığının özel okulların para tahsilatına alet edileceği iddiaları herkesi tedirgin etmiştir” dedi.

Kaya, Bakan Ziya Selçuk’tan, “Okulların 31 Ağustos’ta yüz yüze eğitime başlayacağı, özel okulların para tahsilinden sonra yeniden online eğitme geçileceği iddiaları doğru mudur? 2020-2021 eğitim öğretim yılında, pandemi nedeniyle eğitimin aksamaması için gerekli önlemler alınmış mıdır?” sorularına yanıt istedi