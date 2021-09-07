İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
-07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
-09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
-10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
-07:00 Esenköy-Bostancı
-07:00 Yenikapı-Bandırma
-07:45 Bandırma-Bostancı
-08:30 Bostancı-Avşa
-12:00 Bostancı-Bandırma
-16:00 Avşa-Bostancı
-19:00 Bandırma-Yenikapı
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