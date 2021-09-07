İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi.

DHA
07 Eylül 2021 Salı, 09:57
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

BUDO

-07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

-09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

-10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

-11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

İDO

-07:00 Esenköy-Bostancı

-07:00 Yenikapı-Bandırma

-07:45 Bandırma-Bostancı

-08:30 Bostancı-Avşa

-12:00 Bostancı-Bandırma

-16:00 Avşa-Bostancı

-19:00 Bandırma-Yenikapı


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