İDO’nun gözü yurtdışında

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Ev hapsinden kurtulup sokağa çıktığımız süreçte ulaşım tekrar hayatımıza girdi. Hele yaz tatili de söz konusu ve yakın yerlere kendi aracıyla gitme tercihi yine virüs önlemleri yüzünden geçerli yol olarak görülüyor. Bir zamanlar İDO ve konforlu gemileri vardı, ne oldu?

İDO’nun sessizliğe bürünmesinin nedeni sadece pandemi değildi elbet. 2011 yılında özelleşen İDO kamuoyunda getirilen esnek fiyatlı bilet ücretleri yüzünden haklı, Maltepe miting alanına niye yolcu taşımadı tepkisi yüzünden haksız eleştirilere uğramıştı. Esnek biletten vazgeçildi; mitingden ise haberleri bile yoktu, “talep edilseydi özel sefer koyardık” diye aktarıyor durumu Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan.

Kendisi ile son durumu görüşmek için buluştuk. İDO’nun bir süredir gündemde olan bankalarla kredi yapılandırma görüşmeleri henüz sonuçlanmamış. İDO şimdilik şehiriçinde Üsküdar - Sirkeci arasında ring yapan araba vapuru seferlerini, Eskihisar - Topçular’ı ve Yalova ve Bandırma’ya yine büyük vapurlarla arabalı seferlerini sürdürüyor. Ancak Osmangazi Köprüsü’nün bu hatlara olan talebi büyük ölçüde düşürdüğü de yıllardır yüksek sesli bir tepki göstermeseler de bir başka gerçek.

Pandemi sürecinde taşımaları otoritelerin önlem ve önerilerine uygun olarak düzenlemişler. Murat Orhan bu süreci şöyle anlatıyor:

“Yeni normalleşme dönemi sürecinde İDO olarak seferlerimize başlamakla birlikte önlemlerimizi sürdürüyoruz. Sefer planlamamızı ise misafirlerimizden gelen talepler doğrultusunda belirliyoruz. Geniş kapsamlı bir tarifeyi 01 Temmuz itibarıyla kademeli olarak sunduk” diyor.

Pandeminin en çok etkilediği ulaştırma sektörü olduğu için mart ayından başlayarak haziran ayına kadar hizmet veremeyen İDO, sadece Eskihisar-Topçular hattında kesintisiz hizmet verebilmiş. Haziran ayında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte neredeyse tüm hatlar yeniden çalışmaya başlayıp sefer sayıları da kademeli olarak artırılmış.

“Adalar’a seferleriniz ne zaman başlayacak” soruma ise “Normalleşme adımlarıyla beraber Adalar seferlerimizin de yeniden başlayacağını umut ediyoruz” yanıtını veriyor.

MARTI YOLCU KAYBETTİRDİ

Ya Kabataş? Kabataş’ta Topbaş zamanında başlatılan Martı projesi yüzünden İDO buradan Adalar seferi yapamaz olmuştu. Yolcuları çok fazla yürüttüğü ve ekonomik de olmadığı gerekçesiyle denize açılan Martı iskelesi projesi durduruldu. Yapımı biten iskelelerden yararlanabilecekler mi?

İDO’nun ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalma nedeni sadece virüs değil, köprüyle azalan yolculara iskele yüzünden azalanlar eklenince adeta kamunun sattığı mal çalışamaz hale getirilmiş! Çok net olmasa da bu soruma da Murat Orhan şu yanıtı veriyor:

“Martı projesi yüzünden İDO Kabataş iskelesini 2016 yılında boşaltmak durumunda kalmıştı ve bu ciddi oranda bir yolcu kaybına neden olmuştu. Kabataş projesi hâlâ bitmedi ancak Kabataş’ta ortak bir iskele kullanılması durumu gündeme geldi. Bu konuda Şehir Hatları ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

PAZAR ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR



Kabotaj Bayramı’nı yeni kutladığımız şu günlerde 4 denize sahip bir ülke olarak ne acı ki uzun yolda yolcu taşımacalığı yapan gemi sayımız yok denecek kadar az. İDO’nun yurtdışı hatlarla ilgili bir çalışması var mı? Orhan şu bilgiyi veriyor:

“Yurtdışına yönelik hatlar ile ilgili pazar araştırmamız devam ediyor. Yunanistan Konsolosluğu ile ikili ilişkiler çerçevesinde projelerimizi yürütüyoruz. İDO geniş bir filoya sahip ve denizyolu yolcu taşımacılığında dünyada önemli bir firma. Bu bakımdan uluslararası arenaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı hızlandırdık ancak pandemi süreci ve turizmde yaşanan belirsizlik bazı planlarımızı ertelememize neden oldu. Uluslararası turizmdeki toparlanmaya bağlı olarak biz de planlarımızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”