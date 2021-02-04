İdrar süzgeci ile tüm Dünya'ya içme suyu sağlanabilir

04 Şubat 2021 Perşembe, 15:44

Danimarkalı Aquaporin A/S adlı şirket, aquaporin adı verilen proteinleri kullanarak, yeni bir su arıtma sistemi geliştirdi. Aquaporin proteinleri, doğadaki bitki köklerinin topraktaki suyu emmesine ve insan vücudundaki iki böbreğin günde yaklaşık 170 litre kadar sıvıyı süzebilmesine yardımcı oluyor. Böbreklerin günde 200 litreye kadar sıvı süzebildiği bilinmekte.

UZAYDA TEST EDİLDİ

Uzay İstasyonu'nda nemden idrara kadar her türlü sıvı süzülerek yeniden kullanılıyor. Ancak NASA'ya göre, astronotların su arıtımında kullanılan sistem hem ağır hem de 90 günde bir değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca bazı atıkları da süzemiyor.

Aquaporin sistemini uzayda test eden NASA, mevcut sistemini onunla değiştirmeyi düşünüyor. Bu teknoloji aynı zamanda ev içi kullanımı için de hazırlanıyor.

Danimarka'nın en büyük atık su kuruluşu olan BIOFOS tarafından yapılan bir araştırma, aquaporin proteinlerinin atık sudaki mikro plastiklerin ve mikro atıkların %95'ten fazlasını geleneksel sistemlerden çok daha az enerji kullanarak temizlediğini gösteriyor.

"2 MİLYARDAN FAZLA İNSANIN TEMİZ SUYA ERİŞİMİ YOK"

Çalışmayı yöneten BIOFOS inovasyon yöneticisi Dines Thornberg, "Bu sistem muazzam bir potansiyele sahip. Aquaporin sisteminin gelecekte atık sudan temiz ve uygun fiyatlı içme suyu üretmede öncülük edebileceğini düşünüyorum. Bunun gibi teknolojilerle dünyanın birçok yerinde su sorununu aşabileceğimize inanıyorum" diyor.

Dünya çapında 2 milyardan fazla insanın temiz içme suyuna erişimi yok ve gelişmiş ülkelerde pek çok insan musluk suyunun temiz olduğunu düşünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hanelerin yarısından fazlası su kaynaklarının kalitesinden endişe duyuyor ve Avrupalıların yalnızca %55'i suyu doğrudan musluktan içiyor.