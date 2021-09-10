İdris Şahin: “Diyanet İşleri Başkanı anayasayı açıkça ihlal ediyor”
DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Diyanet İşleri Başkanı siyasetin konusu olan alanlara girerek anayasayı da açıkça ihlâl etmektedir” dedi. Şahin, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesiyle ilgili de 'İktidarın küçük ortağının talebi üzerine MHP'ye yapılan bir jest' olduğunu söyledi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Sözcüsü İdris Şahin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.
Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tartışma yaratan açıklamalarını değerlendirdi, “İktidar, toplumsal sorunlarda ya da sorun olarak yorumladığı konuların çözümü veya bastırılmasında Diyanet’le daha sık çalışacak gibi görünüyor. Anayasaya göre Diyanet İşleri Başkanının görevi; İslam dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir.
Diyanet İşleri Başkanı siyasetin konusu olan alanlara girerek anayasayı da açıkça ihlâl etmektedir ve kendisini itibarsızlaştırdığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da saygınlığına zarar vermektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli zaafiyetlerinden biri de ister yürütmede ister yargıda olsun kamu yöneticilerini politize etmesidir” dedi.
‘İKTİDARIN SOSYAL MEDYAYA SANSÜR YASASINI DİYANET ELİYLE PAZARLAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’
DEVA Sözcüsü Şahin, AKP’nin çalışmalarını başlattığı sosyal medya düzenlemesini de eleştirdi. Şahin, “İktidarın sosyal medyaya sansür koymak üzere getirdiği yasayı Diyanet İşleri Başkanı eliyle topluma pazarlamasına müsaade etmeyeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı’na da buradan tavsiyemiz; unutmayınız ki alimler ve yargıçlar, iktidar önünde cübbelerini iliklemezler” değerlendirmesinde bulundu.
‘SEÇİM BARAJI, İKTİDARIN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NE JESTİDİR’
AKP ve MHP’nin ortaklaştığını açıkladığı seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi de Şahin’in gündemindeydi.
Şahin, “Bu baraj, parlamentoyu yok sayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir an önce gitmesi gerektiğinin göstergesi. Seçim barajı konusunda iktidar mensuplarının tutumunu usulen doğru bulmuyoruz. Amaçları temsilde adalet ve yönetimde istikrarı sağlamaya yönelik adım atmak değildir. Bu düzenleme kamuoyuna paylaşılan gerekçelerle yapılmış bir düzenleme değildir.
İktidarın küçük ortağının talebi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapılan bir jesttir. İktidar sadece yüzde 7’lik seçim barajını ülkenin gündemine getirmekle turpun büyüğünü heybede bırakmaktadır. İlgili yasa teklifi parlamentoya sunulmadan iktidar partilerinin gerçek amacı görülemeyecektir. Düzenlemenin mevcut sistemde hiç kimseye bir faydası yoktur. Sadece MHP’nin tek başına seçimlere girebilmesi konusunda psikolojik eşiği geçtiğini göstermektedir” dedi.
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