Diyanet İşleri Başkanı'ndan Erbaş'tan "Kul olduğunu unutturuyor" açıklaması

09 Eylül 2021 Perşembe, 17:02

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da düzenlenen 2. Gençlik Çalıştayı'nın açılışında konuştu.





Son dönemde sosyal medya düzenlemesi çağrısında bulunan Erbaş, dijital dünya ile ilgili konuşmasında “Gence adeta kul olduğunu unutturan bir etkileşim var." dedi.

Daha huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmenin "Maddi ve manevi anlamda donanımlı bir gençlikle mümkün olduğunu" söyleyen Erbaş, dijital dünya ile en çok etkileşim kuran kesimin gençlik olduğuna dikkat çekti.

Erbaş şunları söyledi:

“Yaşanmakta olan küresel ve toplumsal süreçlerle birlikte gençliğin problemleri de her geçen gün artarak büyümektedir. Gelinen noktada toplumsal hayatı tüm veçheleriyle etkisi altına alan bireysellik, dünyevileşme, sanal hayat, popüler kültür ve hayatın temel gayesi olan kulluktan vareste gündelik anlayışlar, gençliği her taraftan kuşatmıştır. Gence adeta kul olduğunu unutturan bir etkileşim var. Son iki asırdır bir yanda tüketim ve gösteriş sektörü diğer tarafta tefrika ve anarşi üreten terör örgütleri, gençliğin saf duygularını alabildiğine istismar etmektedir. Her ikisi de derin hesapların, kirli planların ve çıkar tutkularının ucuz ve masum kurbanları olarak gençleri seçmektedir.

Bir değerler yozlaşması ve medeniyet krizi yaşanıyor. Modern dünyanın bilişim araçları sınır tanımadan tüm coğrafyalara yeni bir kültür endüstrisi, yeni imajlar, düşünceler, tutumlar, yeni davranış biçimleri ve alışkanlıklar pazarlıyor. Maruz kalınan bu meydan okumanın travmatik tezahürleri İslam dünyasında da değişik şekillerde kendini gösteriyor."