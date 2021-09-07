Kuşoğlu'ndan Erbaş'a: Allah'tan korkun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dinin siyasete yansımasına duyulan tepkilerden rahatsızlığını dile getirdiği sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcı Bülent Kuşoğlu'dan yanıt geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş adli yıl açılışında dua okuması üzerine gelen tepkilere “İnanç, sokakta, mahallede, şehirde olmasın, insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar” sözleriyle yanıt vermişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Erbaş’ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kuşoğlu, Erbaş'a “Sayın DİBaşkanı; Dinin siyaset ve ticaretle iç içe olduğu bu dönemde… Devlet aşırı hasar görmüş yolsuzluklar hiç bu kadar olmamıştır. Milletin ahlaki, milli ve manevi değerleri hiç bu kadar yıpranmamıştır. Dinimize hiçbir dönem böyle zarar verilmemiştir. Allah’tan korkun” diye seslendi.
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