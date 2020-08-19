‘İfadesini alıp bırakıyorlar’

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Boşanma davası açtığı eşi Çetin Çalışkan tarafından ölümle tehdit edildiğini belirten Ayşan Çalışkan, “23 senelik evliliğim boyunca çocuklarımla beraber sürekli şiddet gördük. Şimdi de boğazımı keserek öldüreceğini söylüyor. Onlarca kez şikâyetçi oldum ama her seferinde gözaltına alınıp karakoldan bırakılıyor. Lütfen yetkililer biz ölmeden gereğini yapsın” dedi.

‘KORKUDAN GİDEMEDİM’

Ayşan Çalışkan (40), 23 yıllık eşi Çetin Çalışkan’a (45) geçen yıl boşanma davası açtı. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını belirten Ayşan Çalışkan “Yüzlerce defa darp edilmeme rağmen tutuklanmazsa beni daha kötü hale getirir korkusuyla hastaneye gidemedim. Artık dayağına katlanamadığım için geçen sene boşanma davası açtım. O günden bu yana ise sürekli ailesi ve kendisinden tehdit alıyorum. Dosyam karakolda bekletiliyor ve savcılığa gitmiyor. Uzaklaştırma kararı olmasına karşı evimin yakınından ayrılmıyor. Şikâyet ettiğimde ise karakolda ifadesi alınıp bırakılıyor. Çocuklarıma ‘Annen mahkemeye bir delil verirse anneni öldüreceğim’ dedi. Sürekli boğazımı keseceğini söylüyor. Lütfen yetkililer biz ölmeden gereğini yapsın. Ölmek istemiyoruz” dedi.

SİLAH SESİ DİNLETİYOR

Çocuklarının da tehdit altında olduğunu anlatan Ayşan Çalışkan, “Çocuklarıma bıçak çekti. Büyük oğlum kaçmasa bıçaklayacaktı. Ortanca oğlumu da yolda yakalayarak diziyle boğazına bastırarak boğmaya çalıştı. Telefonla arayarak bize silah sesi dinletiyor ve geleceğini söylüyor. Son birkaç gündür korkumuzdan sürekli adres değiştirerek yaşamaya çalışıyoruz. O ise elini kolunu sallayarak geziyor. Biz sadece adalet ve yaşamak istiyoruz. Yaşamadığım bir evlat acısı kaldı, bunu da bana yaşatmasınlar” diye konuştu.