İfadeye çağrılan İkizderelilere gerekçe olarak valilik yasağı gösterildi

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Gürdere köyünde ilkokul bahçesinde yapılan toplantıda koruma altına alınan 254 vadiden biri olan İşkencedere Vadisi’ni korumakta kararlı olduğunu dile getiren köylülere Gürdere Köyü Muhtarı Erdoğan Başhasan-oğlu da destek verdi. “Köylü neye karar verdiyse ben de oradayım” diyen Erdoğan Başhasoğlu, “Köyümün birlik ve beraberliğini kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Yaşam alanlarımız ve vadimizin kalmasından yanayım” dedi.

Öte yandan dün de köylüler direniş alanına kimlik kontrolü ile alınırken, yapılan toplantı nedeniyle valilik yasağı gerekçe gösterilerek köylülerden 5 kişi ifade vermeye çağırıldı. Çevre aktivisti ve yerel basın mensubu Eren Dağıstanlı da direniş alanına alınmayarak ifadeye çağrıldı.

DESTEK ZİYARETİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile KESK’e bağlı sendikalar, direnişçilerin yanına İkizdere’ye gelerek destek ziyaretinde bulundu. Köylülerden biri “Bana provokatör diyorlar. Ne derlerse desinler, ben burada direnişimi sürdüreceğim. Devlete karşı gücümüz yok. Hiçbir şey kazanamasam da çocuklarım ileride bana ‘anne, topraklarımız için ne yaptın’ diye sorarlarsa verecek cevabım var. Direnmeye devam edeceğiz” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindekiler Cengiz İnşaat’ın çalışma alanını ayırdığı demir kapıya çıktı. Burada yetkililerle görüşmek isteyen heyet, taleplerine yanıt alamadı.