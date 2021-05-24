İkizdere'de, Cengiz İnşaat’ın taşocağına karşı mücadelesi devam ediyor

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın İyidere Lojistik Liman projesi için İşkencedere Vadisi’nde açmak istediği taşocağı çalışmaları her geçen gün hızla sürüyor. Valiliğin İkizdere’ye getirdiği özel yasak kararı nedeniyle eylemlerini kısıtlı imkânlarla sürdüren köylüler ise her gün orman içindeki patika yollardan çalışma sahasının bulunduğu bölgeye gidiyor. Köylüler iş makinelerinin vadide yarattığı tahribatın geri dönülemez olmasından kaygılı. Herkesin bölgeyi kurtarmak için ses çıkarmasını isteyen yöre halkı, “Yarın çok geç olmadan herkes bir şey yapsın” diyor. Çalışma bölgesine patika yollarla giden köylülerden Asuman Fazlıoğlu, “Bu kavga taşla ağacın, ölümle yaşamın kavgası. Buradaki makineler ölüm saçıyor. Toprağın altındaki taşı görüp toprağın üstünü yok sayanların yanında olmayın” dedi.