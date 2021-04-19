'Yemek' tartışmasında eşini öldürdü

Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışmasında kan aktı. Rahmi Parlak, sekiz çocuğunun annesi olan 60 yaşındaki kadını dört bıçak darbesiyle öldürdü.

İHA
19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:07
'Yemek' tartışmasında eşini öldürdü
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Olay, önceki gün iftara dakikalar kala Karşıyaka Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Rahmi-Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde ‘yemek yapma’ meselesi yüzünden tartıştı.

60 yaşındaki Rahmi Parlak, 8 çocuğunun annesi Mevlüde Parlak’ı dört bıçak darbesiyle öldürdü.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Parlak, tutuklanarak cezaevine kondu. 


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