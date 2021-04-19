'Yemek' tartışmasında eşini öldürdü
Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışmasında kan aktı. Rahmi Parlak, sekiz çocuğunun annesi olan 60 yaşındaki kadını dört bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay, önceki gün iftara dakikalar kala Karşıyaka Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Rahmi-Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde ‘yemek yapma’ meselesi yüzünden tartıştı.
60 yaşındaki Rahmi Parlak, 8 çocuğunun annesi Mevlüde Parlak’ı dört bıçak darbesiyle öldürdü.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Parlak, tutuklanarak cezaevine kondu.
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