İGC Ahmet Taner Kışlalı'yı andı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:32

ADD'nin genel başkan yardımcısı, eski Kültür Bakanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın, evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu katledilmesinin üzerinden 21 yıl geçti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Kışlalı'yı yayımladığı mesajla andı. Cemiyetten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk basınına çok sayıda gazeteci yetiştirmiş, ülkesindeki gençlere aydınlanma yolunda ışık tutmuş akademisyen, siyasetçi, gazeteci - yazar Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın hain bir suikast sonucu aramızdan alınışının 21.yıl dönümü.

AYDIN, ÇAĞDAŞ, ERDEMLİ BİR FİKİR İNSANI...

Ahmet Taner Kışlalı, Atatürkçülüğün her daim en önemli savunucularından biri olmuştur. Sadece yazılarıyla değil Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yetiştirdiği çok sayıda öğrencisiyle de Türk basınına değer katmış, aydın, çağdaş ve erdemli bir fikir insanı olarak hem siyasi hem de basın tarihimizde sembol isim haline gelmiştir.

Kışlalı, yaşamının son gününe kadar cumhuriyet değerlerine bağlı, demokratik, ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemiştir. Laik ve aydın bir Türkiye idealinin savunucusu olmuş, karanlık zihniyetler tarafından açıkça hedef gösterilse bile bu yolda doğru bildiklerinden ödün vermemiştir. Bugün aramızda olmasa da yazıları, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileriyle, savunduklarıyla yaşamaya devam edecektir.

Ölümünün 21.yılında, bombalı saldırı sonucunda katledilen demokrasi ve basın şehidimiz Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı saygıyla anıyoruz.