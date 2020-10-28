'İHA Selçuk Bayraktar'ın malıdır, Türk milletinin değildir'
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, BAYKAR Makine ürünü İHA'larla ilgili "Burjuvanın satıp para kazandığı malı 'milletin malı' diye sunması, sahte milliyetçilik propagandasıdır" dedi.
Bayraktar TB2 İHA‘larına motor üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products'un Türkiye'ye ihracatı durdurduğu haberleri sonrası, İHA'larla ilgili başlayan 'yerli ve millilik' tartışmasına Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller'den yanıt geldi.
Güller, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir malın Türk malı olmasıyla Türk milletinin malı olması arasında dağlar kadar fark vardır.
Örneklersek: İHA Türk vatandaşı Selçuk Bayraktar'ın malıdır, Türk milletinin malı değildir. Ama MİLGEM kapsamında üretilen bir savaş gemisi Türk milletinin malıdır.
Burjuvanın malı burjuvanındır kamunun malı kamunundur. Burjuvanın satıp para kazandığı malı "milletin malı" diye sunması, sahte milliyetçilik propagandasıdır. Ama maalesef yutulabilir ve KİT'lerinin satılmasına itiraz etmeyen kamunun bir bölümü, "benim malım" diye gururlanabilir."
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