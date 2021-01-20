İhracat düştü, iç tüketim azaldı, belirsizlik sürüyor

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Tezel, şunları söyledi:

- Bu yıl uluslararası para piyasalarındaki dalgalanma, dünyada tüm ülkelerin ekonomik dengelerini sarstı.

- Enerji, ambalaj, işçilik, uluslararası emtia piyasaları ve diğer endüstriyel girdiler ve satış daralmasının yarattığı finansman maliyetleri de göz önüne alındığında, sektörde maliyet artışı yüzde 30’un üzerinde.

- Ulusal Süt Konseyi (USK) fiyatlarının üzerinde soğutma ve toplama bedeli talep edilmesi, yılın henüz başında önemli bir belirsizliğe neden oluyor.

- Şu anda ve önümüzdeki dönemde en temel sorun finansman kaynağı. Dolayısı ile bu döneme özgü de olsa, özellikle temel gıda ürünlerinde katma değer vergisi oranlarının gözden geçirilmesine, sanayi üretiminin maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç var.

- Eğer koronavirüs salgını biter veya ciddi oranda azalıp virüs etkisiz hale gelirse, aşı uygulamaları da tüm dünyada ümit edilen sonuçları verirse, yılın özellikle ikinci yarısı için ümitliyiz.

İHRACAT YÜZDE 15 DÜŞECEK

SETBİR verilerine göre süt sektöründeki ihracatta 2020’de miktarsal olarak yüzde 15.5, cari olarak yüzde 6.6 azalma bekleniyor. Buna göre 2019’daki toplam 208 bin 51 tonluk ihracatın yüzde 15 azalarak 177 bin tona ineceği belirtildi. İhracattaki bu düşüşün, genel olarak süttozu ihracatındaki azalmadan ve salgının ilk dalgasında uluslararası ticarette gümrüklerdeki karşılıklı karantina koşulları ve lojistik aksamalardan kaynaklandığı ifade edildi.