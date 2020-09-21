İhsan Eliaçık'a 'Erdoğan'a hakaretten hapis cezası!

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile 1 yıl 2 yıl ceza aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 23:42
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İhsan Eliaçık, paylaşımının altına profilinde köpek resmi olan birinin yaptığı yorumun gerekçe gösterilerek kendisine 'Cumhurbaşkanına köpek dedin' suçlaması yapıldığını söyledi.

TWEET'E YAPILAN YORUMDAN CEZA

Eliaçık, "Yine geçen gün Cumhurbaşkanına hakaret davalarından birinden 1 yıl 2 ay hapis cezası aldım. Yazdığım bir twetin altına profilinde köpek resmi olan  birisi yorum yapmış, bunu bahane ederek Cumhurbaşkanına köpek mi dedin diyerek ceza aldım, iyi mi?" ifadelerini kullandı.



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