İki doz aşı olan ünlü sunucu Delta varyantına yakalandı, yaşadıklarını anlattı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:10

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs (Covid-19) son dönemde varyantlar ile gündemde. Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Delta varyantına yakalanan isimler hastalığın oldukça sıkıntılı geçtiği uyarısında bulunuyor.

ABD'li ünlü iç mimar ve televizyon sunucusu Genevieve Gorder, Delta varyantına yakalanan ünlüler kervanına katıldı. Gorder, hasta yatağından bir selfie paylaşarak 5 gündür virüs ile mücadele ettiğini açıkladı.

Mart ayında ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısını olduğunu söyleyen Gorder, “Astımı olan bir çocuk olduğum ve bağışıklığı düşük bir yetişkin olarak yaşamımı sürdürdüğüm için Covid-19’u çok ciddiye aldım. Hatta tanıdığım herkesten daha dikkatliydim. Fakat Mart ayında iki doz aşı olmama rağmen Covid-19 bulaştı ve yataktayım” dedi.

“AŞI YAPTIRMASAYDIM HASTANELERDE OLURDUM”

Gorder, “Arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor ki Delta varyantı çok pis. Geceleri kötü oluyor, sık sık öksürmek zorunda kalıyorum fakat şimdi daha iyiyim. Ateşim sürekli yüksek seyrediyor ve çok enerjim yok, fakat iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

'Aşı yaptırmasaydım şimdi hastanede olurdum' diyen ünlü sunucu, Delta'nın beklediğinde de ağır bir virüs olduğunun altını çizdi ve aşı olun çağrısı yaptı. Gorder'ın bu çağrısı kısa sürede sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı.