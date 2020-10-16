İki farklı Milli Takım

16 Ekim 2020 Cuma, 10:47

Türkiye, pandemi döneminde oynadığı maçlarda hem ortaya koyduğu futbol hem de aldığı sonuçlarla iki farklı Milli Takım görüntüsü çizdi. Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubundaki performansıyla herkesin takdirini alan Ay-Yıldızlıların, oynadığı son maçların ilk devresiyle ikinci yarısındaki futbolunda yaşanan farklılık tartışma yarattı.

ÖNE GEÇEMİYORUZ - Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’ndeki 4 karşılaşmada ve Almanya ile oynadığı hazırlık maçında rakiplerine skor üstünlüğü sağlayamayıp hiç öne geçemedi.

KAZANAMIYORUZ - Ay-Yıldızlılar, 2020’de oynadığı toplam 5 maçta galip gelemedi. Son 3 karşılaşmanın (Almanya, Rusya, Sırbistan) ilk devrelerinde vasat bir futbol ortaya koyan Ulusallar, aynı maçların ikinci devrelerinde rakipleriyle kora kor mücadele edip goller buldu, beraberliği kurtardı.

ÇOK GOL YİYORUZ - Fransa ve İzlanda’nın yer aldığı EURO 2020 eleme grubundaki 10 maçta sadece 3 gol yiyen Türkiye, oynadığı son 3 karşılaşmada 6 kez topu ağlarında gördü.

SAKATLIK SORUNU - Pandemi döneminde liglerin geç bitmesi ve devamında hemen başlaması nedeniyle, Milli Takım sancılı bir dönem geçirdi. Futbolcuların az maç oynaması, fiziksel açıdan beklenen seviyede olunmaması, yaşanan sakatlıklar, Şenol Güneş’in ilk 11 tercihlerini etkiledi. Ulusallar, ideal 11’iyle bir türlü sahaya çıkamadı. Ayrıca fikstür nedeniyle kısa süre içinde fazla maç yapılması, sakatlık riskini artırdı.

MOTİVASYON KAYBI - Ay-Yıldızlı ekibin, özellike UEFA Uluslar Ligi’ndeki maç periyodunda geçmişe oranla konsantrasyon kaybına uğradığı gözlendi. Maçların ilk yarısındaki düşük performans, ikinci devrelerdeki istekli oyun bunun en önemli göstergesiydi.

GÜNEŞ ELEŞTİRİLİYOR - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, son maçlardaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştiriliyor. Tecrübeli hocanın, maç içindeki değişiklikleri, kadroya çağırdığı ve almadığı isimler üzerinden tartışmalar yapılıyor.

4 İSİM ÖN PLANDA - Milli Takım’ın ekim ayı maçlarında Kenan Karaman, Merih Demiral, Ozan Tufan ve Cengiz Ünder performanslarıyla ön plana çıkan isimlerdi. Kenan ve Ozan 2’şer gol attı. Cengiz, Rusya maçının 2. yarısının en iyi ismiydi. Son 3 maçta ilk 11’de oynayan Merih, kritik müdahalelerde bulundu.