İki Galatasaraylı taraftar, Fenerbahçe'yi Adana deplasmanında karşıladı
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente giden Fenerbahçe'yi, sarı-lacivertli taraftarların yanı sıra iki Galatasaray taraftarı karşıladı.
Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kente gelen Fenerbahçe kafilesini yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu karşıladı. Polis, yoğunluk güvenlik önlemi alırken iki kişinin Galatasaray forması giyerek karşılamaya gelmesi dikkat çekti.
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 20.30’da kalkan uçakla saat 22.10’da Adana Havalimanı’na gelen Fenerbahçe’yi, yaklaşık 100 kişilik sarı-lacivertli taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak otele gitti. Öte yandan karşılamaya iki kişi Galatasaray forması giyerek geldi. Taraftarlar arasında ise herhangi bir gerginlik çıkmadı.
Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı yarın akşam saat 21.45’de Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.
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