Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının biletleri satışa sunulacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı HJK Helsinki maçının bilet fiyatları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 09:44
Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının biletleri satışa sunulacak
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıkıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, biletlerin, bugün saat 15.00 itibarıyla 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 16 Ağustos Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 17 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 18 Ağustos Çarşamba günü ise saat 15.00'de genel satışa sunulacağını duyurdu.

Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının bilet fiyatları ise şöyle:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                         125,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK                       200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK                      230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK                     250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK                      270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK                         300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK                 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK               450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON  ALT C-G BLOK              520,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK                625,00 TL

MARATON ALT E BLOK                                                          800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK                                                900,00 TL


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