Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının biletleri satışa sunulacak

15 Ağustos 2021 Pazar, 09:44

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıkıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, biletlerin, bugün saat 15.00 itibarıyla 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 16 Ağustos Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 17 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 18 Ağustos Çarşamba günü ise saat 15.00'de genel satışa sunulacağını duyurdu.

Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının bilet fiyatları ise şöyle:

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 125,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 520,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL