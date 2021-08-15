Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının biletleri satışa sunulacak
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı HJK Helsinki maçının bilet fiyatları belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıkıyor.
Sarı-lacivertli kulüp, biletlerin, bugün saat 15.00 itibarıyla 2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 16 Ağustos Pazartesi günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 17 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 18 Ağustos Çarşamba günü ise saat 15.00'de genel satışa sunulacağını duyurdu.
Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının bilet fiyatları ise şöyle:
MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 125,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 230,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 520,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL
MARATON ALT E BLOK 800,00 TL
FENERIUM ALT AVİS E BLOK 900,00 TL
HJK Helsinki ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıkıyor!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 15, 2021
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